وزير خارجية باكستان: ننتهج مسارا إيجابيا في العلاقات مع طهران

وصرح إسحاق دار، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت لاستعراض مجريات العام الميلادي المقبل على نهايته 2025م، أن باكستان كانت خلال العام الماضي على تواصل وثيق مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ مضيفا أن رئيسي وزيري خارجية البلدين، بقوا على اتصال مستمر فيما بينهم، ولا يزال هذا التواصل قائما.

وفي معرض حديثه عن التطورات المرتبطة بالاعتداءات "الإسرائيلية" والأميركية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أشار وزير خارجية باكستان إلى أن بلاده أدانت هذه الاعتداءات بقوة، وبذلت جهودا على المستويين الإقليمي والدولي للمساعدة في خفض التوتر؛ مؤكدا بأن العلاقات بين إيران وباكستان جيدة ومتميزة، وأن البلدين يسيران في مسار إيجابي نظرا لهذه العلاقات.

وأوضح "إسحاق دار" أن الجهاز الدبلوماسي في إسلام آباد عمل خلال عام 2025 وفق أجندة رباعية تشمل الدبلوماسية والتفاوض، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وتطوير الشراكة الاقتصادية الستراتيجية.

كما صرح وزير خارجية باكستان بأن مواقف إسلام آباد واضحة وصريحة وأنها لن تسعى إلى فرض السلام، وإنما ستؤدي دورها فقط لتعزيز السلام في قطاع غزة؛ رافضا إرسال اي قوات باكستانية إلى القطاع تحت غطاء "نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية -حماس"؛ مؤكدا بأن هذا الاجراء ليس من مهام باكستان، وأن بلاده ثابتة على موقفها الرافض لأي تدخل من هذا النوع.

