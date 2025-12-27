خارجية إيران: ندين انتهاك الكيان الصهيوني لسيادة ووحدة أراضي الصومال
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في تصريح، عن إدانة بلاده لـ"الانتهاك الصارخ لسيادة ووحدة أراضي الصومال الذي ارتكبه الكيان الصهيوني"، وذلك بعد الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال كدولة "مستقلة".
وشدد بقائي على "الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية القائم على ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وسلامتها للصومال"، مؤكدًا أنّ "هذا التحرك الشرير من قبل الكيان الصهيوني يأتي في إطار سياساته الرامية إلى زعزعة استقرار دول المنطقة وتفاقم حالة انعدام الأمن في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي".
كما أعرب عن دعم بلاده "للموقف الحازم لمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي في إدانة هذا الإجراء الصهيوني"، وطالب بـ"اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة لإحباط هذا العمل التوسعي والمهدِّد الذي يقوم به الكيان المحتل".