خارجية إيران: ندين انتهاك الكيان الصهيوني لسيادة ووحدة أراضي الصومال

وشدد بقائي على "الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية القائم على ضرورة احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي وسلامتها للصومال"، مؤكدًا أنّ "هذا التحرك الشرير من قبل الكيان الصهيوني يأتي في إطار سياساته الرامية إلى زعزعة استقرار دول المنطقة وتفاقم حالة انعدام الأمن في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي".

كما أعرب عن دعم بلاده "للموقف الحازم لمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي في إدانة هذا الإجراء الصهيوني"، وطالب بـ"اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة لإحباط هذا العمل التوسعي والمهدِّد الذي يقوم به الكيان المحتل".

