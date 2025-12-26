عراقجي: لايران وروسيا مواقف موحدة من السياسات السلطوية الامريكية

واضاف عراقجي في كلمة القاها في جامعة "میغیمو" الروسية ان التواصل بين البلدين واسع للغاية في الوقت الحاضر ولدينا اوجه اشتراك كثيرة فيما يخص القضايا الدولية، كما لدينا مواقف موحدة تجاه السياسات السلطوية الامريكية.

واعرب وزير الخارجية عن اسفه لان النظام الدولي في الوقت الحاضر يتحرك نحو عدم النظام موضحا ان ما نشهده اليوم لا سيما في السياسات الجديدة للادارة الامريكية هو نبذ القوانين واحلال القوة والسلطة محلها.

واوضح ان نظرية السياسة الخارجية للرئيس الامريكي قائمة على "السلام عن طريق القوة" في حين ان البشرية سعت على مر السنين، لارساء السلام عن طريق الدبلوماسية والقانون. ان السلام عن طريق القوة يعني ان اي من يملك قوة اكبر، سيفرض مطالبه على الاخرين وهذا هو "شريعة الغاب"

واكد وزير الخارجية ان الدول في النظام الدولي الحالي، لا خيار امامها سوى ان تصبح قوية. وهذا يشكل احد المحاور الرئيسية للتعاون بين ايران وروسيا، الدعم المتبادل في مواجهة النزعة السلطوية والغطرسة.

وقال وزير الخارجية في جانب اخر ان علاقاتنا مع روسيا والصين والكثيرمن الدول الاخرى، تتنامى. اننا نجري مع روسيا مشاورات سياسية وثيقة وهناك لقاءات مستمرة على مختلف المستويات وكذلك مشاريع اقتصادية ضخمة.​