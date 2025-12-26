قائد الثورة: على المسيحيين والمسلمين استحضار دروس السيد المسيح (ع)

انه عشية ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) نشرت صفحة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي، تدوية على منصة اكس، حيث قال سماحته: بُعث عيسى المسيح (ع) ليُنقذ البشر من ظلمات الجهل والجور، ويهديهم إلى نور المعرفة والعدل وعبودية الخالق، ولم يتوانَ لحظةً عن مكافحة الشر والدعوة إلى الخير.

واضاف: هذا درسٌ ينبغي أن يستحضره المسيحيون والمسلمون، المؤمنون بنبوّة ذلك العظيم.

