قائد الثورة: على المسيحيين والمسلمين استحضار دروس السيد المسيح (ع)
اشار قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي انه بُعث عيسى المسيح (ع) ليُنقذ البشر من ظلمات الجهل والجور، ويهديهم إلى نور المعرفة والعدل وعبودية الخالق، ولم يتوانَ لحظةً عن مكافحة الشر والدعوة إلى الخير. مؤكدا ان هذا درسٌ ينبغي أن يستحضره المسيحيون والمسلمون، المؤمنون بنبوّة ذلك العظيم.
انه عشية ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) نشرت صفحة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي، تدوية على منصة اكس، حيث قال سماحته: بُعث عيسى المسيح (ع) ليُنقذ البشر من ظلمات الجهل والجور، ويهديهم إلى نور المعرفة والعدل وعبودية الخالق، ولم يتوانَ لحظةً عن مكافحة الشر والدعوة إلى الخير.
واضاف: هذا درسٌ ينبغي أن يستحضره المسيحيون والمسلمون، المؤمنون بنبوّة ذلك العظيم.