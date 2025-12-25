عراقجي: المهمة الاولى لوزارة الخارجية، العمل على رفع العقوبات

واضاف عراقجي امام اجتماع تبيان السياسات الخارجية للبلاد وظروف المنطقة عقد في اصفهان (وسط) ان جهودا حثيثة بذلت في هذا السياق بما فيها خطة العمل الشاملة المشتركة والمحادثات المختلفة، وستستمر مع الحفاظ على المبادئ وعزة البلاد.

واوضح ان المهمة الثانية لوزارة الخارجية في الظروف الحالية هي المساعدة على تحسين اقتصاد البلاد.

واشار الى المؤامرة الجديدة للعدو محذرا من ان موامرة جديدة على الابواب، تهدف الى زيادة الاستياء والتذمر من خلال ايجاد ظروف اقتصادية صعبة، "لكن هذه احلام يقظة مآلها المقابر."

