رئیس الجمهوریة یبلغ الوثیقة الوطنیة لصحة المرأة مع الترکیز على الاسرة
معرف الأخبار : 1733161
قام رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للثورة الثقافية مسعود بزشكيان بابلاغ "الوثيقة الوطنية لصحة المرأة بالجمهورية الاسلامية الايرانية" للاجهزة ذات الصلة كاطار شامل واستراتيجي للنهوض بالصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية والمعنوية للمراة.
وتركز الوثقية على الاسرة ونمط الحياة الاسلامية – الايرانية وكرامة الأمومة وتعزيز السياسات الشبابية.
وافاد المجلس الاعلى للثورة الثقافية ان هذه الوثيقة تشتمل على مقدمة واربعة فصول بمنزلة خارطة طريق للتنسيق بين الاجهزة المسؤولة ذات الصلة بصحة المراة.