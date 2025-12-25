رئیس الجمهوریة یبلغ الوثیقة الوطنیة لصحة المرأة مع الترکیز على الاسرة

وتركز الوثقية على الاسرة ونمط الحياة الاسلامية – الايرانية وكرامة الأمومة وتعزيز السياسات الشبابية.

وافاد المجلس الاعلى للثورة الثقافية ان هذه الوثيقة تشتمل على مقدمة واربعة فصول بمنزلة خارطة طريق للتنسيق بين الاجهزة المسؤولة ذات الصلة بصحة المراة.

