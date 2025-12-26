قائد سلاح البحر: سلاح البحر شارك هذا العام في 12 حدثا دوليا

واكد العميد بحري ايراني في حديث للصحفيين على هامش ملتقى البحوث في القوات البحرية بمدينة نوشهر (شمال) ان المكاسب البحثية المقدمة في اسبوع البحوث، وفي ظل التركيز على الامن البحري وامان الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، تشكل الاساس للحركة العلمية والتطبيقية للقوات البحرية في العام الجاري والمستقبل.

واضاف ان التركيز على حماية البيئة البحرية، يشكل اولوية بالنسبة لنا، الامر الذي تحول اليوم الى تحد كبير على الصعيد الدولي، فضلا عن متابعة امن الملاحين والأمن البحري بصورة جادة.

واشار الى المشاركة الفاعلة للقوات البحرية للجيش في الساحات الدولية وقال ان قواته شاركت خلال هذا العام ولحد الان في نحو 12 حدثا دوليا في القطاعات العلمية والمهارات والرياضية. كما ان المشاركة في المناورات الدولية في اطار المعاهدات الاقتصادية بما فيها بريكس، مدرجة على جدول الاعمال.

واكد العميد بحري ايراني ان مجموعة الفرقاطات 103 التابعة للقوات البحرية للجيش ستشارك قريبا في احدى هذه المناورات، وهي الان في طريقها للايفاد. ويتوقع ان تنتشر هذه المجموعة خلال اسبوع في موقع المناورة.

وتحدث عن اجراء مناورات مستقبلا وقال ان لدينا مستقبلا مناورات في البلدان الجارة وستعقد مناورة ثلاثية تستضيفها الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتجرى هذا العام بمشاركة عدد اكبر من الدول.

