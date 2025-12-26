تفاصيل عن توقيف ناقلة نفط اجنبية في مياه الخليج الفارسي

وقال قهرماني انه في اطار تعليمات رئيس السلطة القضائية بالوقاية والمواجهة الحازمة لتهريب الوقود، نجح ابطال احدى وحدات المنطقة البحرية الاولى للقوات البحرية للحرس الثوري في توقيف ناقلة نفط اجنبية تحمل نحو 4 ملايين لتر وقود مهرب في مياه الخليج الفارسي وبجوار جزيرة قشم.

واضاف ان قوات المنطقة البحرية الاولى قبضت على 16 من افراد طاقم الناقلة وهم غير ايرانيين، وسلمتهم للجهات القضائية وهم الان قيد الاعتقال.

واوضح انه تم فتح ملف فيما يخص هذه المخالفة لدى دائرة العدل العامة والثورية بمدينة قشم.

واشار الى اهمية الملف من الناحية المالية موضحا ان كمية الوقود المهرب التي تم ضبطها تخضع للمراقبة المباشرة.

واكد ان الضربة التي لحقت في هذا الخصوص بالبنية المالية للمافيا والشبكة الرئيسية لتهريب الوقود، لافتة وتكتسي اهمية.

واوضح انه تنفيذا للمادتين 20 و 22 لقانون مكافحة تهريب السلع والعملة الاجنبية، فان هذه الناقلة وشحنتها البالغة قيمتها نحو 700 مليار تومان ايراني، سيتم ضبطها لصالح الحكومة.

واكد في الختام ان مياه الخليج الفارسي والشواطئ والجزر الايرانية لن تكون مكانا آمنا ابدا لانشطة المهربين والاستغلاليين، ولذلك فاننا سنتصدى لهم على مدار الساعة بقوة في البر والبحر.​