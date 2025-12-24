انعقاد الجولة الـ 16 من المحادثات السیاسیة بین ایران والیابان فی طهران

وترأس هذه الجولة من المحادثات كلٌ من علي أصغر محمدي، مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإيرانية، وإيواموتو، المدير العام لشؤون غرب آسيا وأفريقيا في وزارة الخارجية اليابانية.

وخلال هذا الاجتماع، تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين في مختلف المجالات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية هامة.

وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للمسار الإيجابي للمشاورات السياسية بين البلدين على مختلف المستويات وفي مختلف القضايا، وأبديا رغبتهما في زيارات تبادل الوفود رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الياباني إلى طهران، واستكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بهدف المساهمة في إرساء السلام والأمن الدوليين.

كما التقى المدير العام الإقليمي لوزارة الخارجية اليابانية، وأجرى محادثات مع مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.

