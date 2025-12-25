الرئيس بزشكيان يهنئ بابا الفاتيكان بعيد ميلاد السيد المسيح (ع)

وقال الرئيس بزشكيان في رسالة التهنئة للبابا ليو الرابع عشر: اقدم اخلص التهاني بذكرى ميلاد المسيح عيسى بن مريم وبدء السنة الميلادية الجديدة 2026.

واضاف ان ميلاد عيسى المسيح (ع) يذكر بخصائصه المعنوية بما فيها التحرر ومكافحة الظلم وابداء المحبة، والتي حظيت بالاشادة والمديح في القرآن الكريم. آمل أن نشهد في ظل الانقياد للأوامر الالهية والتعاليم النبيلة للأنبياء، إرساء العدالة والسلام والحرية في ارجاء المعمورة.

وتابع رئيس الجمهورية: في العصر الحاضر حيث تقود جرائم القوى الكبرى وبسبب قدرتها اللا المحدودة، المجتمع الانساني نحو الحرب والضياع، فان تسوية قضايا البشرية بحاجة الى عقل جماعي ورؤية حديثة وتفكير وتأمل.

واضا أنه يمكن لذلك في ضوء الاجراءات المؤثرة للساسة والمفكرين غير التابعين لاصحاب النفوذ والثروة، ايجاد مسار جديد لتحقيق السلام والامن والحرية لجميع الشعوب المضطهدة والمظلومة.

وسأل الباري عز وجل بموفور الصحة والتوفيق لبابا الفاتيكان والسعادة لاتباع السيد المسيح (ع) وإقرار السلام والاستقرار في ربوع الارض.