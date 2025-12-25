الرئیس الإیراني یهنئ بعید میلاد السید المسیح (ع)
معرف الأخبار : 1732877
قدم رئيس الجمهورية في رسالة التهاني بعيد ميلاد المسيح عيسى بن مريم (ع) وقال ان التطلع البشري العريق، يتمثل في إرساء السلام ونشر الاخلاق الكريمة في جميع المجتمعات الانسانية، ما يسهم في ازدهار الانسان وسعادته.
وهنأ الرئيس بزشكيان رؤساء وشعوب الدول التي تحتفل بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) والسنة الميلادية الجديدة وقال أن جميع الصفات الروحية والوحيانية لله المتعال قد تجسدت في السيد المسيح (ع) ويمكن الاقتداء به.
واعرب رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة، عن تمنياته في أن نتمكن في السنة الجديدة وفي ضوء الجهود المشتركة والتعويل على مبدأ العيش السلمي واتباع العمل القائم على العدالة، من إرساء السلام والاستقرار في العالم الحالي المليء بالتقلبات والتغيرات.