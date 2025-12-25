الرئیس الإیراني یهنئ بعید میلاد السید المسیح (ع)

وهنأ الرئيس بزشكيان رؤساء وشعوب الدول التي تحتفل بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) والسنة الميلادية الجديدة وقال أن جميع الصفات الروحية والوحيانية لله المتعال قد تجسدت في السيد المسيح (ع) ويمكن الاقتداء به.

واعرب رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة، عن تمنياته في أن نتمكن في السنة الجديدة وفي ضوء الجهود المشتركة والتعويل على مبدأ العيش السلمي واتباع العمل القائم على العدالة، من إرساء السلام والاستقرار في العالم الحالي المليء بالتقلبات والتغيرات.