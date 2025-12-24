ايران تعزي بوفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي

وعقب الحادث الأليم المتمثّل في تحطم الطائرة التي كانت تقلّ الفريق أول "محمد الحداد"، رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في تركيا، مما أدّى إلى وفاته ووفاة الوفد المرافق له، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: إن وزارة الخارجية الإيرانية تقدّم خالص التعازي إلى ليبيا حكومة وشعبا وتعرب عن تعاطفها ازاء هذا الحادث المؤلم.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن عن مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد ومرافقيه إثر حادث أليم تعرضت له الطائرة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.

في بيان لها صرحت الحكومة الليبية أن الحادث أسفر عن وفاة رئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، إضافة إلى مستشار رئيس الأركان محمد العصاوي، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب.

