الرئیس بزشکیان: أوضاع المیاه من القضایا الحیویة والضروریة فی البلاد

وصرح الرئيس بزشكيان اليوم الثلاثاء في كلمة أدلى بها خلال مراسم تقديم مشروع قانون الموازنة للعام المقبل إلى مجلس الشورى الإسلامي، صرح بأن جميع محافظات البلاد تعاني من مشكلات مائية؛ مشددا على أن هذه المشكلة لا يمكن حلها من خلال تقاسم المياه فقط.

وأضاف رئيس الجمهورية، أن اقتصاد المياه، والزراعة، والري، والقطاع الصناعي، وغيرها من المجالات تعاني اختلالات واضحة، نتيجة السماح بنمو غير مدروس وغير قائم على أسس علمية؛ مردفا : إن العمل وفق الرأي المتخصص يضمن، على الأقل، اتخاذ قرارات صحيحة، كما لفت إلى أن الخبراء لا يكتفون بالتحليلات الداخلية فحسب، وإنما يستفيدون أيضا من البيانات العالمية والمشاورات الدولية.

وأكد الرئيس "بزشكيان" بأنه من دون العمل التخصصي والاستعانة بالكفاءات المخلصة، لن يكون بالإمكان تجاوز الأزمات القائمة؛ قائلا : إن شرط حل المشاكل يتمثل في الابتعاد عن الجدل والخلافات.

وتوجه الرئيس بزشكيان، اليوم الثلاثاء، الى مجلس الشورى الاسلامي لتقديم مشروع قانون الموازنة التي اعتمدتها الحكومة للعام 1405 ش، (حسب التقويم الايراني، يبدأ في 21 اذار / مارس 2026 م).

endNewsMessage1