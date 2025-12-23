"يديعوت أحرونوت": وزارة المالية تخشى من تكلفة حرب جديدة مع إيران

تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن خشية وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي من أي مواجهة مع إيران، ستكلّف عشرات المليارات و"ستؤدي إلى المس بالتعليم والصحة".

وأوضحت الصحيفة أنّ حرباً مع إيران ستتسبب، للسنة الثالثة على التوالي بعد سنتين من الحرب الأطول في تاريخ "إسرائيل"، بتقليصات "مؤلمة" جديدة في موازنات التعليم والصحة والرفاه والبنى التحتية، وفي تضرّر كبير متجدد في نمو الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في وزارة المالية قولهم إنّ "حرباً متجددة في مواجهة إيران ستكلّف مرة أخرى عشرات مليارات الشواكل للمؤسسة الأمنية، وستُلزم إسرائيل بتعويض مليارات الشواكل عن أضرار متوقعة بالمباني وبالممتلكات في حال إطلاق عدد كبير من الصواريخ".

وأضاف المسؤولون أنّ الأمر يتعلق بنفقات إضافية كبيرة في مجال الأمن، وبتعويضات متوقعة بمليارات عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي ستلحق بالأسر وبالأعمال في الاقتصاد، ما سيفرض إحدى ثلاث طرق.

وذكر المسؤولون أن الطرق الثلاث هي: زيادة إضافية في عجز موازنة "إسرائيل"، تجاوز سقف الموازنة هذا العام كما في السنتين السابقتين حتى قبل إقرار موازنة 2026 نهائياً في "الكنيست"، وتقليص كبير في موازنات الوزارات الحكومية مع فرض ضرائب.

وذكرت الصحيفة أنّ "الحكومة في سنة الانتخابات ستحاول تجنّب ذلك"، إذ إنّه في أعقاب الحرب الأخيرة مع إيران تجاوزت وزارة المالية سقف الموازنة بمبلغ 30.8 مليار "شيكل"، ونُفّذت تقليصات في موازنات الوزارات الحكومية.

