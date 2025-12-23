وزير الخارجية الفنزويلي: نعرب عن امتناننا لإيران لدفاعها الثابت عن سيادة كاراكاس

أعرب وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان خيل، نيابةً عن الرئيس نيكولاس مادورو، عن توجيه "تحية حارة" إلى جمهورية إيران الإسلامية، مؤكداً خالص الامتنان لدفاعها الثابت عن السيادة الفنزويلية والمنطقة بأسرها.

وقال خيل إن فنزويلا تُقدّر بعمق التزام إيران باستقرار التجارة الدولية، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار يتعرض حالياً للتهديد بفعل الإجراءات التي وصفها بالعدوانية وغير القانونية من قبل الولايات المتحدة.

كما شكر وزير الخارجية الفنزويلي إيران على دعوتها جميع الدول إلى التعبير عن رفضها القوي لأي تهديد أو استخدام للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وفي وقتٍ سابق، دانت وزارة الخارجية الإيرانية التحرّكات العسكرية الأميركية الأخيرة ضدّ فنزويلا، ووصفتها بأنها تهديد للأمن والاستقرار في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية.

ودعت إيران مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الاهتمام العاجل بالوضع الخطير الناجم عن إصرار الولايات المتحدة على التدخّل غير القانوني في الشؤون الداخلية لفنزويلا بوصفها دولة مستقلة وعضواً في الأمم المتحدة.

