أولیانوف یؤکد علی حق إيران للحفاظ علی برنامجها النووي

وجاءت هذه التصریحات ردا علی تصریحات وزیر الخارجية الأمریکي السابق مایك بومبیو الذي کتب في منشور علی إکس أنه یبدو أن إيران ستبذل کل ما بوسعها لإستعادة برنامجها النووي داعیا إلی ممارسة الضغط علی طهران.

وبشأن مزاعم بومبیو کتب أولیانوف عبر إکس: یبدو أن وزیر الخارجية الأمریکي السابق لا یعرف أن إيران وبناء علی معاهدة الحد من الإنتشار النووي یحق لها الحفاظ علی برنامجها النووي الوطني شریطة أن یخدم أهداف سلمية .

