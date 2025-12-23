الرئيس الإيراني: الاتحاد الأوراسي يشكّل نموذجًا ناجحًا للتكامل الإقليمي

وأفادت وكالة أنباء إِيلنا أن الرسالة، التي وُجّهت إلى اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تلاها نيابةً عن الرئيس الإيراني سفير الجمهورية الإسلامية لدى روسيا، كاظم جلالي. واعتبر بزشكيان فيها أن التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد يمثل استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقد قُرئت الرسالة خلال القمة التي افتُتحت في سانت بطرسبرغ، بمشاركة رؤساء روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، إلى جانب رئيس وزراء أرمينيا، بوصفهم الدول الأعضاء الخمس في الاتحاد.

وأعرب الرئيس الإيراني في رسالته عن شكره للحكومة والشعب الروسيين على استضافة القمة، مهنئًا قادة الدول المشاركة بحلول العام الجديد.

وأشار بزشكيان إلى أن التعاون بين إيران ودول الاتحاد الأوراسي، كما أكد في القمة السابقة، يقوم على رؤية استراتيجية بعيدة المدى تشمل تسهيل النقل والتجارة، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير التكنولوجيا، وإنشاء بنية مالية ومصرفية مشتركة، إضافة إلى توسيع التواصل بين شعوب المنطقة، بما يسهم في ترسيخ التكامل الإقليمي والاستقرار المشترك.

