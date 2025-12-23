مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران ومصر حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وبحث الجانبين خلال الاتصال آخر مستجدات العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا السياسية.

وأكد الوزيران خلال المحادثات الهاتفية أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

