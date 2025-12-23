الرئیس بزشکیان یقدم الى رئیس البرلمان مشروع قانون الموازنة للعام الجدید

وتم في الفترة المسائية للجسلة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء، تقديم مشروع قانون الميزانية الايرانية للعام الجديد (1405م) من قبل الرئيس بزشكيان، الى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

علما انه وفقا للضوابط الداخلية لمجلس الشورى الإسلامي، يتم رفع مشروع قانون الموازنة على المنصة الإلكترونية، وبعد ثلاثة أيام يُحال إلى "لجنة الدمج" النيابية من قبل هيئة رئاسة البرلمان، على ان تحال بعد ذلك الخطوط العريضة للموازنة إلى الجلسة العلنية في البرلمان حيث يتم مناقشتها من قبل النواب، ثم تُحال الأحكام ذات الصلة إلى اللجان التخصصية، وسيكون أمام هذه اللجان خمسة أيام لدراسة مواد الموازنة وتقديم مقترحاتها.

وعقب هذه الاجراءات يُرسل تقرير لجنة الدمج الخاصة بالموازنة إلى قاعة البرلمان؛ وفي لجنة الدمج الخاصة بالموازنة، هناك عشرة أيام لدراسة مشروع قانون الموازنة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة.

يذكر ان نواب مجلس الشورى الإسلامي عقدوا، صباح اليوم، جلسة غير علنية لمناقشة التدابير التي اتخذتها الحكومة بشأن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وضمان توفير وتوزيع مناسب للسلع الأساسية والاحتياجات العامة، وكذلك إدارة تقلبات أسعار النقد الاجنبي، وذلك بحضور الوزراء المعنيين ورئيس البنك المركزي.

