ایران تتابع الملفات القانونية المتعلقة بالإرهاب ضدها في المحافل الدولية

وقال "مرادي" إن معظم أعضاء الجمعیة الدولية لدعم ضحايا الإرهاب هم من عائلات ضحايا الإرهاب وذلك في كلمته خلال اجتماع "المراجعة القانونية للأبعاد الدولية لجرائم الجماعات الإرهابية مع اتباع نهج دعم الضحايا" الذي عقد اليوم الثلاثاء في مرقد السيد احمد بن الامام موسى الكاظم (ع) "شاهجراغ" في مدينة شيراز ( جنوب البلاد).

وأضاف أن التجربة المباشرة للمعاناة والأذى الناجم عن الأعمال الإرهابية دفعت هذه الجمعية إلى تركيز نشاطها الرئيسي على المطالبة بالحقوق القانونية والسعي لتحقيق العدالة للضحايا.

التفاعل المستمر مع المؤسسات الدولية

وأردف بالقول: "تشارك هذه المؤسسة باستمرار في اجتماعات الأمم المتحدة، وتدخل في حوار وتفاعل مع المقرر الخاص المعني بإيران، ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة في مجالات مثل اغتيال الأطفال والنساء وذلك من خلال إعداد التقارير والوثائق الدقيقة وتقديم المستندات القانونية".

تقدیم وثائق دقيقة وقانونية أداة لمواجهة الروايات المضللة

وأكّد هذا المسؤول، أهمية دعم ضحايا الإرهاب، قائلاً: "إن تقدیم وثائق دقيقة وقانونية عن الجرائم الإرهابية يعد من أهم الأدوات للدفاع عن حقوق الضحايا ومواجهة الروايات المضللة والخاطئة في المحافل الدولية".

وأضاف مرادي: "تسعى الجمعیة الدولية لدعم ضحايا الإرهاب إلى مواصلة هذا النهج، وإيصال أصوات العائلات المتضررة من الإرهاب إلى المؤسسات الدولية بطريقة موثقة وقانونية".

