بزشكيان يؤكد علی تطوير التعاون الإيراني–الجورجي ضمن التحولات الجديدة في القوقاز

وخلال استقباله، اليوم الاثنين، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جورجيا "السيد علي موجاني"، أشار الرئيس بزشكيان إلى الدور الستراتيجي لمنطقة القوقاز في التحولات الإقليمية والدولية الراهنة، واصفاً هذه المنطقة بأنها أحد المحاور الرئيسية للربط بين آسيا وأوروبا، بامتلاكها مقومات إنسانية وتاريخية واقتصادية تشكّل قاعدة لربط الاقتصادات الإقليمية وعبر الإقليمية، مؤكداً ضرورة الارتقاء بمستوى التقارب مع دول القوقاز، ولا سيما جورجيا.

كما شدّد رئيس الجمهورية على استعداد إيران للمشاركة البنّاءة والمستقبلية في سياق تحقيق "منطقة قوقاز مستقرة"، معتبراً أن تعزيز الحوارات الثنائية ومتعددة الأطراف والتفاعلات الإيجابية العابرة للأقاليم يمثّل أرضية أساسية لتحقيق النمو المستدام والسلام والاستقرار الجماعي.

من جانبه، استعرض السفير الإيراني الجديد لدى جورجيا، أهدافه وبرامجه وأولوياته خلال مهامه الدبلوماسية القادمة، وأكد بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل تعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منطقة القوقاز وتوسيع العلاقات الودية مع الدولة المستضيفة.

