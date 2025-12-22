قائد الجيش الإيراني: نراقب عن كثب جميع تحركات العدو

وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال تفقده وحدات الجيش في المنطقة الغربية من البلاد، ونوه اللواء "حاتمي" بجاهزية واقتدار وحدات الجيش الإيراني، مبينا : لقد بذل جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعزيمة وإرادة، كل ما هو ضروري في مواجهة اعداء الوطن وقد استطاع تنفيذ جميع التدريبات والمناورات وفقًا للمعايير العسكرية وخاصة الدفاع السلبي، والتي اقدت بشكل يتناسب وساحة المعركة.

كما أكد قائد الجيش بان هذه القوة المسلحة الايرانية تعمل على مدار الساعة بهدف تعزيز جاهزيتها امام التهديدات غير المتكافئة وغير النظامية، وشدد على أن الجيش يعمل بإرادة وعزم راسخين، ووضع كل ما يلزم في الميدان لمواجهة الأعداء، ويعمل باستمرار على رفع مستوى جاهزيته للتصدي لأي تهديد؛ نحن نرصد بدقة جميع تحركات العدو، وسنردّ بحزم على أي شرارة عدائية.

ووصف اللواء حاتمي الموارد البشرية بأنها واحدة من أهم مكونات القوة، وقال : مبدئيا وقبل كل شيء الحفاظ على الطاقات البشرية أمر في بالغ الأهمية، إن حياة كل مقاتل عزيزة علينا ولا يجوز المساس، ولكن على العدو أن يعلم بأننا على اهبة الجاهزية للتضحية والشهادة.

واكمل قائد الجيش في ختام تصريحاته اليوم : سنقاوم حتى آخر قطرة دم ولن نسمح بإلحاق أدنى أذى بشعبنا الحبيب.

