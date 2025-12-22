عراقجي: إيران مستعدة لأي هجمات محتملة من إسرائيل والولايات المتحدة

واوضح عراقجي في حديث لقناة "روسيا اليوم"، بانه "بالطبع، لا ننكر احتمال وقوع هجمات جديدة، لكننا على أتم الاستعداد". وأكد أن "استعدادنا أكبر منه في المرة السابقة، هذا لا يعني أننا نريد حربا أخرى، بل هو لمنع نشوب حرب جديدة. إن أفضل طريقة لمنع الحرب هي الاستعداد لها. ونحن على أتم الاستعداد".

وتابع: "لقد أعدنا بناء كل ما تضرر خلال العدوان الأخير، إذا أرادوا تكرار هذه التجربة المؤسفة فليفعلوا، لكنهم لن يحققوا نتيجة أفضل".

