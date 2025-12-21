وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني يؤكدان أهمية بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين

واستعرض وزيرا خارجية إيران وباكستان العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الجانبان، خلال هذا الاتصال، إلى مواصلة المشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

