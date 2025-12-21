وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني يؤكدان أهمية بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين
معرف الأخبار : 1731123
أجرى وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، محمد إسحاق دار، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الايراني عباس عراقجي، يوم الأحد، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.
واستعرض وزيرا خارجية إيران وباكستان العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ودعا الجانبان، خلال هذا الاتصال، إلى مواصلة المشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.