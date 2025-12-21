Iranian Labour News Agency
English FA

وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني يؤكدان أهمية بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين

وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني يؤكدان أهمية بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين
معرف الأخبار : 1731123
تم نسخ الارتباط

أجرى وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، محمد إسحاق دار، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الايراني عباس عراقجي، يوم الأحد، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

واستعرض وزيرا خارجية إيران وباكستان العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية بذل جهود مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الجانبان، خلال هذا الاتصال، إلى مواصلة المشاورات الدبلوماسية مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

 

endNewsMessage1
تم نسخ الارتباط
تعليقات