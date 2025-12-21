فنزويلا: إيران عرضت التعاون بعد احتجاز أمريكا ناقلة نفط إضافية قرب سواحلها

وفي بيان نُشر على تطبيق تليغرام، قال وزير الخارجية إيفان جيل إنه تحدث هاتفيًا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي لاستعراض العلاقات الثنائية ومناقشة "التطورات الأخيرة في منطقة الكاريبي، ولا سيما التهديدات"، و"سرقة سفن محملة بالنفط الفنزويلي".

وأضاف جيل أن طهران أعربت عن "تضامنها الكامل" مع فنزويلا وعرضت التعاون "في جميع المجالات" لمواجهة الإجراءات الأمريكية التي وصفها بأنها تنتهك القانون الدولي.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات فقط من ورود أنباء عن احتجاز الولايات المتحدة لسفينك أخری محملة بالنفط قبالة سواحل فنزویلا. ويُعد هذا ثاني احتجاز معروف لسفينة فنزويلية من قبل الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

كان الرئيس دونالد ترامب أعلن أن الولايات المتحدة تفرض "حصارًا تامًا وشاملًا" على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

endNewsMessage1