الطاقة الذرية: إيران لم تقدم بيانات بأضرار منشآتها بعد الضربات الأميركية

وقال غروسي، " حول ما إذا كانت تلقت الوكالة تقارير من إيران: "لا، لم تتلق"، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي الروسية.

يذكر أن كيان الإحتلال شن في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج عسكري نووي سري. وشملت أهداف الضربات الجوية والمداهمات التخريبية المزعومة منشآت نووية ومواقع قيادية وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.

ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات مضادة، واستمر تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يوما.

وانضمت الولايات المتحدة إلى هذه المواجهة بتنفيذها هجوما على المنشآت النووية الإيرانية في ليلة 22 يونيو. وعلى إثر ذلك، وجهت طهران ضربات صاروخية مساء 23 يونيو على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، مع إعلان أنها لا تنوي المضي قدما في التصعيد.

