بزشكيان: العلاقات التاريخية بين إيران وقطر تشكل منصة مناسبة للتعاون الثنائي

وهنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان حكومة وشعب قطر بمناسبة حلول اليوم الوطني لبلادهم.

واکد "مسعود بزشكيان" في رسالة تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بمناسبة حلول اليوم الوطني، قائلاً: "إن العلاقات التاريخية والروابط السياسية والثقافية والشعبية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة قطر تُشكّل منصةً مثاليةً للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وآمل أن نشهد، في ضوء إرادة سلطات البلدين، تطورًا وتعميقًا لهذه العلاقات في جميع المجالات".

