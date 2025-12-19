متحدث الخارجية: امريكا تمنح الحصانة للمجرمين المطلوبين للعدالة

وكتب المتحدث باسم الخارجية، في حسابه على منصة "إكس" : في الوقت الذي يواصل فيه مجرمو الحرب ومرتكبو الإبادة الجماعية، بحرية، ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، تعمد وزارة الخارجية الأمريكية الى تكثيف حملتها لترهيب وفرض العقوبات على أولئك الذين يسعون إلى محاسبة هؤلاء المجرمين؛ هذا العمل يعني منح حصانة ظالمة وفاضحة للمجرمين المطلوبين (للعدالة)، بل وهو نموذج سافر للانحطاط الأخلاقي.

