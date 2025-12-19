متحدث الخارجية: امريكا تمنح الحصانة للمجرمين المطلوبين للعدالة
معرف الأخبار : 1729987
اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي" على، أن "وزارة الخارجية الأمريكية تعمد الى تكثيف حملتها في ترهيب وفرض العقوبات على اولئك الذين يسعون إلى محاسبة مجرمي الحرب"؛ مردفا ان ذلك يشكل "اجراء ظالما وفاضحا بهدف منح الحصانة للمجرمين المطلوبين (للعدالة)، بل وهو نوع من الانحطاط الأخلاقي السافر".
وكتب المتحدث باسم الخارجية، في حسابه على منصة "إكس" : في الوقت الذي يواصل فيه مجرمو الحرب ومرتكبو الإبادة الجماعية، بحرية، ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، تعمد وزارة الخارجية الأمريكية الى تكثيف حملتها لترهيب وفرض العقوبات على أولئك الذين يسعون إلى محاسبة هؤلاء المجرمين؛ هذا العمل يعني منح حصانة ظالمة وفاضحة للمجرمين المطلوبين (للعدالة)، بل وهو نموذج سافر للانحطاط الأخلاقي.