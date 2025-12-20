عراقجي: ايران ترفض بالمطلق اي موقف تدخّلي يمس سيادتها الوطنية وسلامتها الاقليمية

ووفقاً لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الايرانية مساء الجمعة، أشار عراقجي إلى نهج إيران المبدئي في احترام السيادة الوطنية لجميع الدول، بما فيها قبرص، مُذكّراً بضرورة احترام المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما السيادة الوطنية والسلامة الاقليمية للدول، ومؤكداً أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض رفضاً قاطعاً أي موقف تدخلي يمسّ سلامتها الاقليمية، وتعتبره أمراً غير مقبول.

من جانبه أكد وزير الخارجية القبرصي على أهمية العلاقات التاريخية العريقة بين بلاده وإيران، وصرح بأن قبرص تعتبر نفسها دائماً مُلزمة باحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لجميع الدول، بما فيها إيران.

وفي إشارة إلى بدء رئاسة قبرص الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع عام ٢٠٢٦، أعرب عن أمله في أن تضطلع بلاده بدور إيجابي في تعزيز العلاقات بين الاتحاد وإيران.

كما تناولت المكالمة الهاتفية وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران وقبرص والتطورات الدولية.

يذكر ان مساعد وزير الخارجية ومدير عام شؤون الخليج الفارسي في وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي بك، استدعى يوم الثلاثاء، بيتروس ناكوزيس، سفير جمهورية قبرص في طهران، ردًا على تضمين البيان المشترك الصادر عن السلطات القبرصية والإماراتية تصريحاتٍ تدخلية بشأن وحدة الأراضي الايرانية، وسلمه مذكرةً خطيةً أبلغه فيها احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد.

وافادت وزارة الخارجية الايرانية في بيان اصدرته مساء الثلاثاء، ان مساعد وزير الخارجية الايراني ذكّر السفير القبرصي بأن جزر أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وأن سيادة إيران التاريخية والثابتة والفعلية على هذه الجزر الثلاث أمر لا جدال فيه.

كما تم التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة أي ادعاء إقليمي يمسّ بسلامة أراضيها، وتعتبره انتهاكًا للمبدأ الأساسي لاحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول.

وفي إشارة إلى موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئي بعدم التدخل في الشؤون السيادية والإقليمية للدول الأخرى، بما فيها قبرص، دعا مساعد الخارجية الايرانية قبرص إلى اتخاذ إجراءات فورية لتصحيح هذا الخطأ الجسيم وتجنب تكراره.

