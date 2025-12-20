عراقجي: إيران لم ترفض قط المفاوضات القائمة على احترام الحقوق القانونية والمصالح المشروعة للشعب

ونقلاً عن وزارة الخارجية الايرانية، تحدث وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع وزيرة الخارجية البريطانية، أيفيت كوبر، هاتفيًا يوم الجمعة.

وتبادل الطرفان خلال هذا الاتصال وجهات النظر حول بعض قضايا العلاقات الثنائية، بما في ذلك القضايا القنصلية، وشددا على ضرورة مواصلة المشاورات على مختلف المستويات لتعزيز التفاهم المتبادل ومتابعة القضايا التي تهم الطرفين.

وانتقد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية النهج غير المسؤول للدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) تجاه الملف النووي الإيراني، مؤكداً أن إيران لم ترفض قط المفاوضات والحوار القائم على احترام الحقوق القانونية والمصالح المشروعة للشعب الإيراني، لكنها ترفض المفاوضات كوسيلة لفرض موقف أحادي الجانب.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية موقف بلادها بشأن ضرورة اللجوء إلى الدبلوماسية في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

