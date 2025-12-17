بزشكيان: لن نرضخ لإملاءات واشنطن وسنرد على الترهيب

وخلال لقاء جمعه بعدد من الشخصيات البارزة والنخب السياسية، قال بزشكيان: «لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، نحن على استعداد للتعاون، لكن من غير المقبول أن يقولوا: لا تمتلكوا صواريخ، ثم يهاجمنا الكيان الصهيوني مدجّجاً بالسلاح».

وفي معرض تعليقه على الممارسات الغربية، أكد أن بلاده لا تسعى إلى «الصدام مع أي طرف، لكنني لن أخضع لمطالب الولايات المتحدة المهينة».

وأضاف الرئيس الإيراني: «لن أقبل بالخضوع للإذلال والظلم. لا نسعى إلى القتال أو الصدام مع أي طرف؛ بل نرغب في حوار سلمي مع الجميع، لكننا سنقف في وجه أي جهة تمارس الترهيب».

