تعيين قادة جدد لمقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي المشترك وسلاح الجو في ايران

وبناء على اقتراح القائد العام للجيش، وبموجب أوامر منفصلة صادرة عن سماحة القائد العام للقوات المسلحة الايرانية، فقد جرى تعيين "العميد علي رضا إلهامي" قائدا لمقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي، وقوة الدفاع الجوي في الجيش، كما تم تعيين "العميد الطيار بهمن بهمرد" قائدا للقوة الجوية في الجيش.

وقد اقيمت مراسم تكريم القائدين السابقين العميد حميد واحدي قائد سلاح الجو والعميد علي رضا صباحي فرد قائد مقر خاتم الانبياء المشترك وقوة الدفاع الجوي للجيش، وتقديم القائدين الجديدين العميد الهامي والعميد بهمرد، بحضور جمع من كبار القائد العسكريين، لاسيما "اللواء امير حاتمي" القائد العام للجيش، و"العميد محمد شيرازي" رئيس مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و"العميد حيدري" نائب قائد مقر قيادة خاتم الأنبياء (ص)، و"العميد دادرس" نائب القائد العام للجيش، و"الأدميرال حبيب الله سياري" رئيس الأركان، مساعد شؤون التنسيق في الجيش الايراني.

