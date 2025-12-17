وزیر خارجیه إیران يجري مباحثات مع نظیره الروسي في موسکو

واستقبل وزير الخارجية الروسي، ظهر اليوم، نظيره الإيراني والوفد الدبلوماسي المرافق له في مبنى المراسم التابع لوزارة الخارجية الروسية بموسكو، لتبدأ على الفور المباحثات الثنائية بين الجانبين.

وأكد عراقجي، في مستهل هذا اللقاء، تاييده لما أشار إليه نظيره الروسي، قائلا : إن المشاورات بين إيران وروسيا مستمرة ودائمة، وتجري بشكل وثيق وفي مختلف المستويات.

