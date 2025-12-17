Iranian Labour News Agency
وزیر خارجیه إیران يجري مباحثات مع نظیره الروسي في موسکو

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاربعاء في موسكو، مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل وزير الخارجية الروسي، ظهر اليوم، نظيره الإيراني والوفد الدبلوماسي المرافق له في مبنى المراسم التابع لوزارة الخارجية الروسية بموسكو، لتبدأ على الفور المباحثات الثنائية بين الجانبين.

وأكد عراقجي، في مستهل هذا اللقاء، تاييده لما أشار إليه نظيره الروسي، قائلا : إن المشاورات بين إيران وروسيا مستمرة ودائمة، وتجري بشكل وثيق وفي مختلف المستويات.

 

