عراقجي ولافروف يوقعان وثيقة للتعاون المشترك بين وزارتي خارجية إيران وروسيا

وتم التوقيع على هذه الوثيقة في ختام المفاوضات التي جرت بين "عراقجي" و"لافروف" وذلك عقب دخول معاهدة الشراكة الستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا حيز التنفيذ؛ حيث حددت هذه الوثيقة برنامج المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين من عام 2026 م إلى 2028 م.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عقب توقيع الوثيقة، بأن العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا شهدت توسعا استثنائيا خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما هذا العام مع توقيع معاهدة الشراكة الستراتيجية الشاملة، حيث اكتسبت أوجه التعاون زخما متسارعا؛ مضيفا أن هذه المعاهدة دخلت حيز التنفيذ حاليا ويتم التحرك وفق الرؤية المنصوص عليها فيها.

وأشار "عراقجي" إلى أن الاتفاق الموقع يحدد برنامج المشاورات بين البلدين للأعوام 2026 م إلى 2028 م، وسيشكل خارطة طريق للتعاون المشترك خلال السنوات الثلاث المقبلة.

