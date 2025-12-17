الرئيس بزشكيان: من اولويات الحكومة تطوير العلاقات مع الدول الجارة

وفي إشارة إلى سياسة الحكومة الرامية إلى توسيع التفاعلات الإقليمية، قال الرئيس بزشكيان: "من أولويات الحكومة تطوير العلاقات مع الدول المجاورة. وعليه، يُقترح، لتسهيل التواصل وتعزيز التفاعلات الحدودية، دراسة تدريس لغات الدول المجاورة في المحافظات الحدودية وإدراجها ضمن مناهج النظام التعليمي".

جاء ذلك في تصريح للرئيس بزشكيان في اجتماعٌ متخصصٌ عقد بعد ظهر الثلاثاء، لمناقشة تحسين جودة التعليم، ومراجعة تقرير أداء وزارة التعليم، بما يتماشى مع تحسين جودة النظام التعليمي في البلاد.

وناقش الاجتماع، بشكلٍ شامل، التقدم المحرز ونتائج تنفيذ برنامج جودة التعليم، بما في ذلك استخدام أساليب تدريس جديدة في المدارس، وتطوير نظام التعليم والتعلم، والهيكل المفاهيمي لمشروع تطوير مدارس البلاد باستخدام التقنيات الحديثة.

وأشاد الرئيس الإيراني، خلال الاجتماع، بالإجراءات والجهود المبذولة، مؤكداً على ضرورة مواصلة تطوير برامج الجودة، وأضاف: "إن إتمام هذه العملية خطوةً بخطوة يتطلب جهوداً متواصلة. إن الانتقادات الموجهة تهدف فقط إلى منع المشروع من التوقف، ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى تجاهل أو إخفاء جهود مديري ومسؤولي التعليم".

وأشار إلى أهمية النقل الفعال للمفاهيم التعليمية، قائلاً: "من الضروري جمع نماذج مختارة من التعليم الجيد في شكل حزمة تعليمية متكاملة، وإتاحتها للمعلمين. كما ستتولى وزارة التربية والتعليم مسؤولية تصميم نظام تقييم مفصل لقياس جودة تنفيذ هذه البرامج".

وتابع رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية حديثه، مشيرًا إلى أن تصميم الفصول الدراسية وترتيب المعدات التعليمية من العوامل المؤثرة في نقل المفاهيم، مؤكدًا على ضرورة تصميم بيئة التعلم وفقًا للأساليب التعليمية الحديثة لتمكين الطلاب من المشاركة الفعالة.

كما شدد على ضرورة تدريس المهارات التي تتماشى مع التطورات العالمية المعاصرة، قائلاً: "يجب على الطلاب اكتساب مهارات تتوافق مع التقنيات الحديثة واحتياجات العالم، لأن جزءًا كبيرًا من إنتاج الثروة في الاقتصادات العالمية الكبرى يعتمد على هذه المهارات".

وأضاف الرئيس الإيراني: "يجب أن يُزوّد ​​تعليمنا بأفضل أساليب التدريس، باستخدام أحدث التقنيات، مع ضمان تحديثه باستمرار. وينبغي أن تُثمر هذه الجهود عن تنشئة جيلٍ يرتبط وجوده ارتباطًا وثيقًا بهذه الأرض والماء، جيلٍ يعتبر نفسه جزءًا لا يتجزأ من إيران، جيلٍ يمتلك شغفًا لخدمة وطنه وبنائه. أطفال اليوم هم ثروة البلاد المستقبلية، وجهود المعلمين والإداريين التربويين وإبداعهم وابتكاراتهم في تربيتهم لا تُضاهى؛ وستدعم الحكومة هذا المسار بكل ما أوتيت من قوة.

وفي جزء آخر من حديثه ، أكد الرئيس بزشكيان على أهمية تعليم اللغات المحلية، قائلاً: إن الاهتمام بتعليم اللغات المحلية للطلاب له سند قانوني، وهو منصوص عليه في الدستور، ويمكن إدراجه على جدول الأعمال ضمن الإطار القانوني.

