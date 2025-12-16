قائد الثورة: شبابنا الصالحون تمكنوا من الحفاظ على هويتهم الدينية

جاء ذلك في تصريح سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله القائمين على تنظيم "مؤتمر إحياء ذكرى 5580 شهيدا من اهالي محافظة ألبرز" (غربي العاصمة طهران)، حيث نوه الى اهمية "تعريف الجيل الواعد وشباب الوطن بالقيم والدوافع المتعلقة بفترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات المفروضة من جانب نظام صدام البائد في العراق على ايران 1980-1988)، باعتباره من المهام الاساسية التي تقع على عاتق المسؤولين في ظل الظروف الراهنة".

وأكد آية الله العظمى خامنئي، أن "شبابنا اليوم هم شبان صالحون تمكنوا، رغم توفر وسائل متقدمة لنقل الأفكار والمفاهيم المختلفة، من الحفاظ على هويتهم الدينية، وينبغي استغلال هذه البيئة لتوضيح القيم ونقلها بطريقة فنية إليهم".

كما سلط سماحته الضوء على أن الشوق إلى لقاء الله والشعور بالواجب الديني لدى المضحين في حقبة الدفاع المقدس هي من بين عشرات القيم والدوافع التي تجسد تلك الفترة؛ منوها الى ضرورة الحفاظ على هذه الدوافع وعدم السماح بأن تذهب ادراج النسيان.

وأضاف قائد الثورة الاسلامية : إن السلوك الذي يلاحظه الإنسان لدى بعض المؤسسات الثقافية والمسؤولين لا يعكس الجدية والجهود المطلوبة لنقل قيم الدفاع المقدس؛ مؤكدا بأن "نقل القيم والدوافع المتعلقة بفترة الدفاع المقدس إلى الجيل الجديد يحتاج عملا فنيا ومثابرة مستدامة دون كلل"؛ مشيرا إلى أنه "رغم كل الصعوبات والضيق والمشاكل، هناك نقاط إيجابية كثيرة واستعدادات كبيرة للتحرك في مسار الإسلام والثورة في البلاد، ويجب تعزيزها".

وفي جاء اخر من تصريحاته، اعرب سماحته عن تقديره لتضحيات أهالي محافظة ألبرز، وخاصة عائلات الشهداء، كما ثمن جهود منظمي "مؤتمر إحياء ذكرى شهداء المحافظة"، قائلا : إن الجهود الهادفة الى تكريم الشهداء والترويج لخطابهم وقيمهم، ينبغي أن تتسع لتشمل سائر المناطق في انحاء البلاد.

