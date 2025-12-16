عراقجي يلتقي مسؤولين بمجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسيين

وانعقد هذا اللقاء بدعوة من "ليونيد سلوتسكي" وهو رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما، حيث أجرى عراقجي مباحثات مع رؤساء اللجان ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية الروسية مع إيران في كل من الدوما ومجلس الاتحاد، ركزت على آفاق تطوير التعاون بين البلدين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب سلوتسكي بوزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له، معتبرا أن "هذا اللقاء يأتي في سياق التفاعلات الوثيقة والمتواصلة بين روسيا وإيران، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما إلى، أن "حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا ارتفع حاليا إلى أكثر من خمسة مليارات دولار"؛ مؤكدا عزم موسكو لتعزيز العلاقات مع طهران على نحو أوسع.

الى ذلك، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن "إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتجه نحو تطوير شامل للعلاقات مع فدرالية روسيا".

وأعرب عراقجي، في هذا اللقاء، عن سروره بزيارته مجلس الدوما؛ واصفا التعاون البرلماني بين البلدين يشهد نموا متزايدا، بالتوازي مع تقدم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

endNewsMessage1