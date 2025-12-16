عراقجي یصل إلى موسكو

ووصل "عباس عراقجي" إلى موسكو اليوم الثلاثاء، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار فنوكوفو الدولي السفير الإيراني لدى روسيا "كاظم جلالي" ومسؤولون من وزارة الخارجية الروسية.

ومن المقرر أن يلتقي عراقجي خلال زيارته الرسمية لموسكو، جمعا من المثقفين والنخب الفكرية الروسية.

كما سيلتقي وزير الخارجية مساء اليوم مسؤولين من مجلس الدوما (مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية ) ومجلس الاتحاد (لمجلس الأعلى).

وسيعقد عراقجي اجتماعاً مع رؤساء اللجان ورؤساء مجموعات الصداقة البرلمانية مع إيران في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد لتطوير العلاقات الثنائية، خلال هذا اللقاء الذي يستضيفه رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (ليونيد سلوتسكي).

ومن بين برامج الزيارة أيضا، لقاء عراقجي مع مسؤولي المؤسسات والدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى موسكو.

وسيحضر وزير الخارجية، غد الأربعاء، جامعة «مغيمو» (جامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية)، حيث يلقي محاضرة أمام أساتذة وطلبة الجامعة.

