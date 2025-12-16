قوات الامن الايرانية تشتبك مع عناصر مسلحة في ايرانشهر

وفي تفاصيل هذا الهجوم، اوضح المصدر الامني ذاته عبر بيان صدر اليوم الثلاثاء، أنه خلال الساعات الأولى من فجر اليوم، دخل سائقو سيارتين من طراز "بيجو بارس" و"بيجو 405" في اشتباك مع رجال الأمن في أحد شوارع إيرانشهر، حيث حاولوا الاعتداء عليهم، لكنهم وُوجهوا برد حازم من قبل القوات الامنية مما جعلهم يفروون ويتواروون عن الانظار.

وأضاف البيان، أن المسلّحين الآن تحت الملاحقة الأمنية، وأنه لم يُصب أي من رجال الامن بأي أذى جراء هذا الاشتباك.

تجدر الاشارة الى ان مدينة إيرانشهر تقع ضمن محافظة سيستان وبلوشستان، على بعد 337 كيلومترا جنوب شرق مركز المحافظة زاهدان، وتشغل موقعا ستراتيجيا على طريق الترانزيت الذي يربط ميناء "جابهار" بمدينة "ميلك".

endNewsMessage1