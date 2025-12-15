اسلامي: على الوكالة الدولية أن تُقدّم دليلا قبل المطالبة بتفتيش المنشآت الإيرانية المتضررة

وعلى هامش مراسم ازالة الستار عن أحدث إنجازات المعهد الوطني لأبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، وردا على سؤال مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) حول تصريحات المدير العام للوکالة الدولية للطاقة الذرية التي ادعى فيها "بدء عمليات التفتيش في إيران"، صرح اسلامي : إن عمليات التفتيش جرت سابقا في المنشآت التي لم تتعرض للهجوم، لكن النقاش الآن يدور حول المنشآت التي تعرضت لهجمات عسكرية.

وأضاف : ينبغي أن يكون هناك بروتوكول محدد لهذه الحالات، والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا تدين هذه الهجمات ولا تملك أي توجيهات، ليس لها الحق في الادعاء بأنها تعتزم إجراء تفتيش.

وتابع قائلاً : لقد تبادلنا الرسائل، لكن لم يُتخذ أي موقف، ولم يتصدر أي إدانة، ولم يُتخذ أي إجراء محدد، وإن ما يُمارَس ضد ايران من ضغوط، هو بتحريض من الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، وهذه الضغوط لا تؤثر علىنا.

وشدّد مساعد الرئيس الايراني على، أن "جميع المنشآت النووية الإيرانية مسجّلة رسميا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا : الآن ليس وقت طرح التساؤلات من قبل هذه الوكالة، بل يتعين عليها ان تقدم الإجابات للعالم، بما في ذلك : لماذا لم تُدِن الهجمات العسكرية على المنشآت الإيرانية؟ وما هو البروتوكول الذي تعتمده؟ إذا كانت لديها تلك التعليمات والبروتوکول، فعليها أن تقدمها حتى نتمكن من قراءتها ومراجعتها.

المنتجات النووية الإيرانية مطلوبة عالميا

وفي جزء آخر من تصريحاته، نوه اسلامي بالجودة الراقية للمنتجات النووية الإيرانية، ومن ضمنها الأدوية المشعة والماء الثقيل ومشتقاته، مؤكدا أنها تحظى بطلب واسع عالميا، وقال : لقد تقدّمت نحو 56 دولة بطلبات لشراء منتجاتنا، ومع أن بعضها يواجه صعوبات ناتجة عن العقوبات، خاصة في النقل، إلا أننا نواصل التعاون مع الدول التي لا تواجه قيودا، ونعمل على إيجاد حلول لتوصيل المنتجات إلى الباقين؛ مبينا ان هذه المنتجات تتسم بمواصفات عالمية وتتبوأ مكانة متنامية في السوق الدولية.

القدرة الإنتاجية متوفرة ومستعدة لتقديم الخدمة للشعب

وتابع رئيس منظمة الطاقة النووية : من المهم جدا بالنسبة الينا أن تكون دورة الابداع نابضة بالحياة وديناميكية ومتجاوبة مع حياة الناس؛ لافتا الى انه "نقوم حاليا بإنتاج 70 نوعًا من الأدوية المشعة بشكل مستمر، ويستخدمها نحو مليون ونصف المليون شخص سنويا، كما أن لدينا 20 دواء مشعا آخر في مراحل البحث والتطوير، وقد تم اليوم الكشف عن نوعين جديدين منها".

وأشار إسلامي إلى، أن "المنظمة الايرانية للطاقة النووية تعمل على الارتقاء بمستوى الدقة لدى الأدوية المشعة، ومن حيث التشخيص لتحسين القدرة على الكشف، وزيادة فعالية العلاج، وبالتالي تقليص الآثار الجانبية على مرضى السرطان.

ومضى الى القول : النتائج التي تحققت اليوم تثبت بأن هذه السياسة قد نجحت ووصلت إلى منتجات فعلية؛ فالأدوية الجديدة التي تم الكشف عنها اليوم تلبي حاجتين بالغتي الأهمية، التشخيص والعلاج، خاصةً في حالة سرطان الجلد المهلك، حيث أصبح بالإمكان الآن استخدام الأجهزة المتاحة لتصوير المرض وعلاجه معا.

وفي ختام حديثه، شدّد رئيس منظمة الطاقة النووية على، أن "قدرتنا التأسيسية والإنتاجية متوفرة ومستعدة في خدمة الشعب".

