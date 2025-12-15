عراقجي: إيران وبيلاروسيا تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية ضمن إعداد خريطة طريق للتعاون

والتقی عراقجي الذي يزور جمهورية بيلاروسيا، اليوم الاثنين "ماكسيم ريجينكوف" وزير خارجية بيلاروسيا وبحث معه العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في العالم.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، في إشارة إلى زيارة الرئيس "بزشكيان" إلى مينسك خلال شهر أغسطس الماضي، أكد بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتابع بجدية تنفيذ التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين".

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون في إطار المنظمات الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة، إضافة إلى الأطر متعددة الأطراف، خاصة مجموعة الـ"بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وحركة عدم الانحياز، بهدف دعم سيادة القانون ومواجهة الضغوط المتزايدة ضد التعددية.

وعقب اللقاء، وقع وزيرا خارجية إيران وبيلاروسيا 3 وثائق تشمل إعلانين بشأن مواجهة الإجراءات القسرية الأحادية وتعزيز دور القانون الدولي، إلى جانب برنامج تعاون بين وزارتي الخارجية للفترة 2026–2030.

وعقد الجانبان، بعد توقيع هذه الوثائق، مؤتمرا صحفيا مشتركا، وصف "عراقجي" خلاله، المباحثات مع نظيره البيلاروسي ورئيس جمهورية هذا البلد، أنها بناءة ومثمرة؛ مؤكدا أن العلاقات بين إيران وبيلاروسيا تسير في مسار إيجابي قائم على المصالح والاحترام المتبادلين، مع وجود مواقف متقاربة تجاه القضايا الدولية والإقليمية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى التعاون الوثيق بين البلدين في مواجهة العقوبات الأحادية غير القانونية، وإلى حضورهما المشترك في أطر إقليمية ودولية مختلفة؛ مثمنا مواقف بيلاروسيا الداعمة لإيران.

كما أعرب "عراقجي" عن تفاؤله بشأن مستقبل العلاقات بين طهران ومينسك؛ مؤكدا الاتفاق على إعداد خريطة طريق لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة والإفادة القصوى من القدرات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين.

