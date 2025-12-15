عراقجي:‌ التجارة الثنائية بين إيران وبيلاروسيا آخذة بالتوسع

في حديث للصحفيين من العاصمة البيلاروسية مينسك عقب اختتام لقاءاته الرسمية مع كبار المسؤولين في هذا البلد، لفت عراقجي الى أنه أجرى (الاثنين) لقاء وصفه بالمثمر مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

واذ وصف العلاقات بين طهران ومينسك انها تسير في مسار تصاعدي، لفت وزير الخارجية الى زيارة الرئيس البيلاروسي إلى طهران، وزيارة نظيره الايراني "مسعود بزشكيان" إلى مينسك؛ مؤكدا بان هاتين الزيارتين شكلتا نقطة تحول اساسي على صعيد العلاقات الثنائية، وأسهمتا في تهيئة الارضية المناسبة لانطلاقة جديدة في مستوى التعاون بين البلدين.

وأوضح عراقجي، أن "إيران وبيلاروسيا تتبنيان مواقف متقاربة في المجال السياسي، كما يجمع بينهما تعاون كبير بشان القضايا الدولية وداخل المحافل الإقليمية والدولية، إلى جانب استمرار المشاورات السياسية المنتظمة بين الجانبين.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار إلى أن التعاون الثنائي يشمل مروحة واسعة من القطاعات؛ مبينا في الوقت نفسه، ان "العلاقات التجارية القائمة بين طهران ومينسك جيدة لكنها لا تزال دون المستوى المنشود"، لافتا إلى "وجود إرادة مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار والإنتاج المشترك".

وتابع عراقجي، أن "إيران تعد من مستوردي سماد البوتاس من بيلاروسيا"، مشيرا إلى "اتخاذ قرارات مهمة من شأنها تسهيل وتعزيز هذا التعاون الاقتصادي".

كما تطرق الى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الأسبوع الماضي في طهران، وايضا زیارة وزير الصناعة والتجارة البيلاروسي إلى إيران، حيث جرى التوصل إلى تفاهمات مهمة خلال هذا الاجتماع.

وختم عراقجي تصريحاته للصحفيين، بالإعلان عن زيارة وزير النقل البيلاروسي إلى الجمهورية الاسلامية، قريبا، لمناقشة آفاق التعاون في مجالات الترانزيت والنقل الدولي.

endNewsMessage1