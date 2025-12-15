رئیس منظمة الطاقة النوویة: ننتج حالیا 70 نوعا من المستحضرات الصیدلانیة الإشعاعیة

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الیوم الإثنین في حفل إزاحة الستار عن أحدث إنجازات معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية إن منظمة الطاقة الذرية تعد منظمة علمية وبحثية وصناعية، وتُعرف بأنها رمز ناجح في الحفاظ على دورة الإبداع والابتكار.

وأضاف مساعد رئيس الجمهورية: "في عام 2023، وفي هذا المعرض، أعلنا أننا أنتجنا 50 نوعا من المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، کما أعلنا أن 20 نوعاً من هذه المستحضرات في مراحل مختلفة، بما في ذلك مرحلة البحث وأود اليوم أن أعلن أننا ننتج حاليا في منظمة الطاقة الذرية 70 نوعا من هذه المستحضرات.

وقال عن العلاقات العلمية بين منظمة الطاقة النووية وجامعات البلاد: إننا وقعنا مذكرات تفاهم مع أكثر من 45 جامعة في البلاد وقمنا بتوسيع نطاق أبحاثنا واهتمامنا بالجامعات في جميع أنحاء البلاد.

endNewsMessage1