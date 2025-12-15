عراقجي يشيد بالبيلاروس الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية

وقام عراقجي الذي غادر طهران متوجها إلى مينسك، عاصمة بيلاروسيا، أمس يوم الأحد، ووصل إلى البلاد صباح اليوم، بتقديم إكليل من الزهور على نصب النصر التذكاري في مينسك تكريماً لضحايا الحرب العالمية الثانية.

وتُعد ساحة النصر في مينسك، الواقعة في قلب العاصمة البيلاروسية، واحدة من أبرز المعالم الحضرية في البلاد، وقد بُنيت لإحياء ذكرى تضحيات وانتصارات الشعب البيلاروسي في الحرب العالمية الثانية.

