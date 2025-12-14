وانعقد "المنتدى العالمي الحادي عشر لتحالف الحضارات" التابع للأمم المتحدة، في الرياض، بمشاركة وزراء خارجية من دول مختلفة، تحت شعار "عقدان من الحوار من أجل البشرية.. النهوض بعصر جديد من الاحترام والفهم المتبادل في عالم متعدّد الأقطاب"؛ وذلك تزامنا مع الذكرى العشرين لتأسيس تحالف الحضارات.

وقد مثل الجمهورية الاسلامية في هذا الاجتماع، وفد تراسه نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب‌آبادي، حيث شدد في كلمته على أنه "في ظلّ الظروف الحسّاسة الراهنة، ينبغي إدراج تحالف الحضارات بوصفه مبدأً ستراتيجيا على جدول الأعمال؛ مبينا انه " من شأن هذا التحالف أن يكون فاعلا في مجالات عدّة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وإرساء السلام والأمن المستدامين، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن تطوير العلم والتكنولوجيا المشتركة".

وأشار غريب‌آبادي إلى، أن "إيران، بصفتها صاحبة المبادرة لاعتماد "عام حوار الحضارات" من قبل الامم المتحدة - سنة 2001، وكدولة ذات تاريخ غنيّ بالتفاعلات الثقافية والحضارية، تُعلن استعدادها الكامل للتعاون مع سائر الدول في هذا الإطار.

وأضاف، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بأن تحالف الحضارات يجب أن يشكّل حالةَ مقاومة في وجه النزاعات العسكرية وسياسات الهيمنة"؛ مؤكدا بأنه "لتحقيق السلام والأمن المستدامين في العالم، ينبغي تجنب الترويج للحرب وتصعيد الأزمات، والتركيز بدلا من ذلك على الدبلوماسية والحوار الصادق القائم على الاحترام المتبادل".

وفي الختام، دعا غريب‌آبادي "جميع دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقفٍ حازم إزاء اعتداءات الكيان الصهيوني والدعم غير المشروط الذي تقدّمه الولايات المتحدة لهذا الكيان"؛ مطالبا الجتمع الدولي ان يكون على قدر المسؤولية اكثر فاكثر عند الدفاع عن حقوق الإنسان وصون السلام العالمي.

