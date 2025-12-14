ايران تدين الهجوم العنيف بمدينة سيدني الأسترالية

وكتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية على منصة اكس للتواصل الاجتماعي حول هذا الهجوم : اننا ندين الهجوم العنيف بمدينة سيدني الاسترالية؛ الاغتيال وقتل الناس مرفوض ومدان أينما ارتُكب.

وأعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الأحد، مصرع 12 شخصا وإصابة أكثر من 10 آخرين بينهم اثنان من ضباط الشرطة؛ في عملية إطلاق نار خلال احتفالات بعيد "الحانوكا" اليهودي بمنطقة شاطئ "بوندي" الشهير قرب مدينة سيدني.

وورد في هذا التقرير ايضا، بأن أحد المهاجمين قتل بينما تم اعتقال المهاجم الآخر وهو في حالة حرجة.

