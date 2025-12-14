ولايتي مستقبلاً صفي الدين: سنواصل بحزم دعم حزب الله الواقف في الخطوط الأمامية للمقاومة
استقبل مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي ممثل حزب الله في طهران السيد عبد الله صفي الدين، وناقشا آخر المستجدات الإقليمية والدولية.
وخلال اللقاء، الذي أعرب فيه صفي الدين عن تقديره للدعم الشامل من الجمهورية الإسلامية الإيران، ولا سيما من قبل سماحة قائد الثورة الاسلامية، أكد أن حزب الله اليوم أقوى من أي وقت مضى ومستعد للدفاع عن وحدة لبنان وسيادته، ولن يتخلى عن سلاحه تحت أي ظرف من الظروف. وأضاف أن الكيان الصهيوني وداعميه يجب أن يدركوا أن حزب الله سيرد بحزم متى ما قرر ذلك.
من جانبه، أكد الدكتور ولايتي على الموقع الاستراتيجي لحزب الله باعتباره أحد أهم أركان محور المقاومة ودوره الأساسي في مواجهة الصهيونية، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية إيران، تحت قيادة وأوامر قائد الثورة الاسلامية، ستواصل بحزم دعم هذه الثلة المضحّية في خطوط المواجهة الأمامية للمقاومة.