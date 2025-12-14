وزير الخارجية الإيراني: لا نتجاهل احتمال اندلاع مواجهة عسكرية

وأشار عراقجي، في تصريحات إعلامية مساء السبت، إلى أن "الحرب النفسية جزء من الحرب الفعلية، ويبدو أنهم يعملون حالياً على هذا الجانب"، مؤكداً في الوقت نفسه أن طهران "لا تتجاهل احتمال اندلاع مواجهة عسكرية".

ولفت الوزير الإيراني إلى أن "القوات المسلحة والشعب الإيراني يتمتعون بالجاهزية الكاملة للدفاع عن البلاد في جميع الظروف"، مضيفاً أن إيران "لا تسعى إلى الحرب"، وأن الحل الأمثل للقضايا الخلافية يبقى عبر "المفاوضات والحلول الدبلوماسية".

وتطرق عراقجي إلى الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، معتبراً أن القصف قد يدمر المباني والمعدات، لكنه "لا يستطيع القضاء على التكنولوجيا أو محو المعرفة من العقول، ولا كسر إرادة الشعوب".

وشدد الوزير على أن العقوبات الطويلة الأمد المفروضة على إيران "لم تحلّ المشكلات"، مؤكداً أن "لا حل سوى الحل التفاوضي والدبلوماسي".

كما أكد عراقجي أن الحكم على موقع إيران ومكانتها في المنطقة يعود فقط للشعب الإيراني، داعياً الولايات المتحدة إلى احترام إرادة الشعب والنظام الذي اختاره.

وأوضح أن انعدام الثقة بأمريكا لا يمنع طهران من اللجوء إلى الدبلوماسية، مشدداً على أن "اختيار المسار الدبلوماسي يظل ضرورياً رغم كل الظروف".

