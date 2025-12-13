الرئیس بزشكيان يؤكد على تطوير العلاقات مع اثيوبيا

تصريحات الرئيس بزشكيان جاءت خلال لقائه عصر يوم السبت "تاکسه تشافو" رئيس البرلمان الاثيوبي الذي يزور طهران حاليا؛ حيث شدد على اهتمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بتطوير وتعميق العلاقات الثنائية، معلنا استعداد طهران لتوسيع علاقاتها مع اديس ابابا في جميع المجالات الممكنة، بما في ذلك القطاعات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والامنية.

وبالاشارة الى العضوية المشتركة لايران واثيوبيا بمجموعة بريكس، وصف رئيس الجمهورية هذا الاطار متعدد الاطراف بانه منصة قيمة وستراتيجية لتوسيع التفاعلات، وتعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية، ومواجهة النزعات الاحادية في النظام الدولي؛ مضيفا ان "بريكس يمكن ان تقدم نموذجا جديدا قائما على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ووحدة الاراضي والثقافات والحضارات المتنوعة للشعوب، وان تمهد لتعاون عادل ومتوازن على المستوى العالمي".

وفي جانب من تصريحاته خلال اللقاء، شدد بزشكيان على، أنّ "نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورغبتها يتمثّلان في بناء عالم يملؤه السلام والأمن وبعيد عن الحرب والعنف والصراعات"؛ مبينا "إنّ قناعتنا هي أنّ الإنسان الواعي والمتمتّع بفهم إنساني عميق لا يسعى أبداً إلى الحرب ولن يرغب فيها، بل يفضّل نهج الحوار والتعاون على طريق المواجهة".

من جانبه، اعرب تاکسه تشافو، رئيس البرلمان الاثيوبي، عن سروره بلقاء رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا اهتمام اديس ابابا بتطوير وتعزيز العلاقات مع طهران، ولا سيما في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والامنية.

وفي اشارة إلى أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، اكد "تشافو"، بأن إثيوبيا عازمة على رفع مستوى التبادلات الاقتصادية، وتطوير الاستثمارات المشتركة مع إيران، والاستفادة الفعّالة من إمكانات منظمة بريكس، بما في ذلك بنك التنمية الجديد التابع لهذا التكتل، من أجل تعزيز أسس التعاون الاقتصادي والمالي.

كما لفت رئيس مجلس النواب الاثيوبي في لقائه الرئيس بزشكيان اليوم، إلى المشتركات الثقافية والحضارية الواسعة بين الشعبين الإيراني والإثيوبي، معتبراً دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإرساء وتعزيز السلام والأمن في غرب آسيا اساسيا؛ وأضاف أن "إثيوبيا تسعى، على غرار إيران، إلى أداء دور بنّاء ومسؤول في منطقة القرن الإفريقي"، واصفا "التعاون والتكامل بين البلدين من اجل ارساء السلام والأمن، بأنه يترك أثراً إيجابيا ومستداماً على الاستقرار والهدوء في غرب اسيا والقارة الإفريقية".

