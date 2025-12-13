قالیباف: إیران وإثیوبیا تسعیان إلى تطویر العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

وقال محمد باقر قاليباف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الإثيوبي"تاغسيه تشافو": بعد الزيارة التي قمنا بها إلى أديس أبابا العام الماضي، يقوم السيد تاجسي تشافو بزيارة لمدة يومين إلى طهران بدعوة رسمية حيث يعلم شعبنا العزيز أن هذه الزيارة حدثت في وقت أصبحت فيه إيران وإثيوبيا عضوتين في مجموعة البريكس في آن واحد.

وأضاف: إثيوبيا هي واحدة من أكبر الدول الأفريقية، خاصة من حيث عدد السكان ولديها العديد من أوجه التشابه الثقافي مع دول العالم الإسلامي وخاصة إيران والمسلمين.

وتابع قاليباف: بالنظر إلى العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط البلدين منذ 70 عاماً، فقد تم استهداف تطوير العلاقات بين إيران وإثيوبيا في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البلدين.

وأكد أن تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القرن الأفريقي عبر الممر البحري هو هدف مشترك بين البلدين، قائلاً: كما تم التطرق إلى تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين، بما يُمكّن مجموعات الصداقة والبرلمان في البلدين من تعزيز العلاقات وتوفير المزيد من الفرص للأنشطة المشتركة والتعاون بين اللجان الاقتصادية في أقرب وقت ممكن.

وصرح قاليباف بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سعت دائماً إلى تطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية وخاصة في منطقة القرن الأفريقي، الأقرب جغرافياً إلى إيران، مع دعم وحدة وسلامة أراضي جميع الدول.

رئيس مجلس النواب الإثيوبي: سنعمل على تطوير العلاقات بين البلدين

وأعرب رئيس مجلس النواب الإثيوبي عن امتنانه لنظيره الإيراني قائلاً: "لقد مر أكثر من سبعة عقود على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفي العقود الستة الماضية، وبعد زيارة ملك بلادي إلى إيران، أصبح اليوم أعلى وفد إثيوبي ضيفاً على إيران".

وأضاف "تاغسيه تشافو"في إشارة إلى زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إلى البلاد قبل بضعة أشهر: "آمل أن نتمكن، بالإرادة الموجودة، من تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير العلاقات الثنائية بين حكومات وشعوب البلدين".

وأكد قائلاً: "في هذا الاجتماع، وضعنا أسس وأهداف العلاقات بين البلدين بشأن مختلف القضايا ونأمل أن نشهد نمواً ممتازاً في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية حتى يتسنى تطوير التعاون في مختلف المجالات".

وأضاف: "هناك قدرات جيدة في أفريقيا، ونحن ندرك أيضاً القدرات الجيدة جداً لإيران، ونأمل في إقامة تعاون جيد جداً".

